Ucraina e la tregua del gelo. L’annuncio di Trump, le bombe di Putin

In Ucraina, la tregua annunciata da Trump arriva dopo settimane di tensioni. Il Cremlino conferma, ma il portavoce Peskov specifica che l’accordo riguarda solo Kiev. Resta da capire se questa pausa durerà o se i combattimenti riprenderanno da un momento all’altro.

In Ucraina la tregua annunciata da Trump. Arriva la conferma del Cremlino, ma lo stop agli attacchi, dice il portavoce Peskov, riguarda solo Kiev. Servizio di Franco Rossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Le bombe si sono fermate in Ucraina.

Poche ore dopo l’annuncio di una tregua da parte di Donald Trump, la speranza di una pausa nei combattimenti si sgretola.

