Ucraina e la tregua del gelo L’annuncio di Trump le bombe di Putin

Da tv2000.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Ucraina, la tregua annunciata da Trump arriva dopo settimane di tensioni. Il Cremlino conferma, ma il portavoce Peskov specifica che l’accordo riguarda solo Kiev. Resta da capire se questa pausa durerà o se i combattimenti riprenderanno da un momento all’altro.

In Ucraina la tregua annunciata da Trump. Arriva la conferma del Cremlino, ma lo stop agli attacchi, dice il portavoce Peskov, riguarda solo Kiev. Servizio di Franco Rossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

