La ‘tregua del gelo’ vale solo a Kiev Putin frena l’entusiasmo di Trump e ridimensiona l’accordo sull’Ucraina
La notizia che Putin abbia frenato l’entusiasmo di Trump e abbia ridimensionato l’accordo sull’Ucraina si diffonde tra chi sperava in una vera tregua. La “tregua del gelo” sembra valere solo a Kiev, mentre sul fronte russo e internazionale si registrano segnali di cautela. La promessa di una pausa umanitaria si scontra con i fatti sul campo, dove le tensioni restano alte e le temperature estreme mettono a dura prova la popolazione.
Quando Donald Trump ha annunciato ai quattro venti il raggiungimento di una tregua “umanitaria” e temporanea, in vista dell’ondata di gelo che colpirà l’Ucraina nelle prossime ore, con temperature previste fino a -30 gradi, concordata con Vladimir Putin, in molti hanno esultato. Peccato che, nel volgere di poche ore, malgrado la conferma del Cremlino, l’annunciato stop agli attacchi si sia rivelato ben più misero e circoscritto di quanto si pensasse. In un primo momento, infatti, il tycoon aveva detto – sorprendendo tutti – di aver personalmente chiesto e ottenuto “da Putin l’interruzione degli attacchi per una settimana, per via del freddo, che in Ucraina è terribile”, con uno stop ai combattimenti che avrebbe riguardato “le principali città” dell’ex repubblica sovietica, così da favorire il processo negoziale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
