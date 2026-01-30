La ‘tregua del gelo’ vale solo a Kiev Putin frena l’entusiasmo di Trump e ridimensiona l’accordo sull’Ucraina

La notizia che Putin abbia frenato l’entusiasmo di Trump e abbia ridimensionato l’accordo sull’Ucraina si diffonde tra chi sperava in una vera tregua. La “tregua del gelo” sembra valere solo a Kiev, mentre sul fronte russo e internazionale si registrano segnali di cautela. La promessa di una pausa umanitaria si scontra con i fatti sul campo, dove le tensioni restano alte e le temperature estreme mettono a dura prova la popolazione.

Quando Donald Trump ha annunciato ai quattro venti il raggiungimento di una tregua “umanitaria” e temporanea, in vista dell’ondata di gelo che colpirà l’Ucraina nelle prossime ore, con temperature previste fino a -30 gradi, concordata con Vladimir Putin, in molti hanno esultato. Peccato che, nel volgere di poche ore, malgrado la conferma del Cremlino, l’annunciato stop agli attacchi si sia rivelato ben più misero e circoscritto di quanto si pensasse. In un primo momento, infatti, il tycoon aveva detto – sorprendendo tutti – di aver personalmente chiesto e ottenuto “da Putin l’interruzione degli attacchi per una settimana, per via del freddo, che in Ucraina è terribile”, con uno stop ai combattimenti che avrebbe riguardato “le principali città” dell’ex repubblica sovietica, così da favorire il processo negoziale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il Cremlino ha ufficialmente ridimensionato la proposta di tregua in Ucraina avanzata dagli Stati Uniti.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato una tregua di sette giorni a Kiev, dicendo che Vladimir Putin è d’accordo.

