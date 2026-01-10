Mille facce di una città gli oltre 240 mila ritratti di padovani in mostra alla Galleria Cavour
Mille facce di una città, gli oltre 240 mila ritratti di padovani conservati nell'Archivio fotografico dello studio ArtFoto – Tagliapietra in mostra a Padova in Galleria Cavour, piazza Cavour dal 16 gennaio al 15 marzo. Ingresso lbero. La mostra è curata da Richard Khoury, ideatore e.
