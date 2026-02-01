La marcia indietro sull' auto non basta Neutralità tecnologica è la parola d' ordine

La Lombardia annuncia che continuerà a lavorare su emendamenti per modificare il regolamento sulle emissioni di CO2 dei nuovi veicoli. La marcia indietro sull’auto non basta, e si punta a mantenere la neutralità tecnologica come priorità. La politica locale si muove per trovare soluzioni che possano adattare le norme alle esigenze del settore, senza perdere di vista gli obiettivi ambientali.

«Come Lombardia continueremo a lavorare su proposte emendative per modificare ulteriormente il regolamento riguardante i parametri di prestazione in materia di emissioni CO2 per i nuovi veicoli. Un lavoro che condivideremo con costruttori, componentisti, istituzioni, regioni europee ed europarlamentari». Al primo Tavolo automotive del 2026, convocato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, è intervenuto anche Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico della Lombardia e presidente uscente dell’Alleanza tra le Regioni automotive europee. «L’impostazione del lavoro da svolgere che ho descritto precisa Guidesi - credo sia l’unico modo di giocarci le ultime speranze di salvare l'industria automotive in Europa, evitando il suicidio economico più grande della storia». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Questa mattina a Roma, Guidesi ha preso parte al Tavolo Automotive convocato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy.

