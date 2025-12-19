Dopo aver sbattuto contro il muro, Ursula Von der Leyen s’inventa il divieto parziale per i motori termici. Ma è solo un’operazione d’immagine, non c’è politica industriale. La Commissione europea si è appena autocelebrata per aver «rivisto» la sua follia del tutto elettrico al 2035, decretando che non ci sarà il bando totale dei motori a combustione e che l’obiettivo scende al 90%. In altre parole, si fa un passo indietro dopo lo schianto e poi si finge di aver aperto una porta. Una «svolta» dettata dalla crisi industriale e dal pressing delle case automobilistiche, con gli stabilimenti al rallentatore. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Neutralità tecnologica ancora tabù

Leggi anche: "Neutralità tecnologica e innovazione. La bussola per le nostre scelte"

Leggi anche: I giorni che cambiano il Pacifico: Taiwan, la Cina e il Giappone che rompe il tabù della neutralità

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

AUTOMOTIVE PRIMO PASSO DELL’EUROPA, MA ANCORA NON BASTA. GLI OBIETTIVI RESTANO POCO SOSTENIBILI E VA GARANTITA LA NEUTRALITÀ TECNOLOGICA. È irrealistico l’obiettivo, dal 2035, di riduzione delle emissioni del 90 pe - facebook.com facebook

Automotive: «Con il pacchetto Ue hanno prevalso buonsenso e neutralità tecnologica». Così Massimiliano Salini, eurodeputato di Forza Italia, a margine della sessione plenaria di Strasburgo. x.com