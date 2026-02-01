La manicure di febbraio si fa romantica e colorata. Tra le idee più gettonate, il rosso resta il protagonista assoluto, ma non è l’unico colore che si può scegliere. Le proposte spaziano da semplici pennellate monocromatiche a disegni più elaborati come cuori a cascata e french eleganti. Per il giorno degli innamorati, c’è solo l’imbarazzo della scelta tra look classici e tocchi di originalità.

Inutile girarci intorno. Il rosso, per la gioia d tutte le amanti della red manicure, rimane il colore principe di questo giorno. Quindi, che siano intense pennellate carminio, cremisi o vermiglio poco importa. Non resta che tirare fuori la propria sfumatura di rosso prediletta e iniziare a giocare con la creatività e la fantasia. Se le tradizionaliste potranno contare sempre sulla pennellata monocolore, intramontabile passe-partout, tutte le altre possono puntare su qualcosa di più scenografico, magari lasciandosi ispirare dai grandi manicuristi delle star. Uno su tutti Tom Bachik, che proprio di recente ha pubblicato su Instagram uno dei suoi ultimi lavori ad alto tasso di romanticismo: una manicure data da parti di cuore ricreate in modo diverso sulle varie unghie. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La manicure del mese di febbraio: idee e ispirazioni ad alto tasso di romanticismo per San Valentino

Approfondimenti su San Valentino Manicure

La manicure di gennaio si ispira a Cloud Dancer, il colore Pantone del 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su San Valentino Manicure

Argomenti discussi: Nail art febbraio 2026: colori, idee e trend unghie da provare; Aura nails: il trend che conquista i Social con nuance luminose; Tutto quello che non potrai fare a meno di fare con la Luna Piena nel Leone; Dove Cameron svela i dettagli della proposta di matrimonio di Damiano David: la promessa.

Ritorno al classico: la milky manicure è lo stile del 2026La milky manicure, caratterizzata da una finitura morbida e semi-trasparente, declinata in bianco crema o bianco sporco ... amica.it

Perché la manicure coquette è perfetta per questo febbraio?Il trend dei fiocchi e del balletcore ci ha conquistato nel 2024 e sembra ... msn.com

Crepes al cioccolato e banana per San Valentino! Uno spuntino pieno di cuori e amore - facebook.com facebook