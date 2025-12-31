La manicure del mese di gennaio | 10 idee a tema Cloud Dancer il colore del 2026

La manicure di gennaio si ispira a Cloud Dancer, il colore Pantone del 2026. In questa selezione troverai 10 idee semplici ed eleganti per iniziare l’anno con stile, riflettendo la sobrietà e la raffinatezza di questa tonalità. Ideale per chi desidera un tocco di freschezza e modernità, senza rinunciare alla delicatezza, queste proposte sono pensate per accompagnarti durante tutto il mese.

Il colore scelto da Pantone per il nuovo anno invade anche il mondo della manicure. Ecco, dunque, 10 candide proposte a tema per iniziare l'anno con grazia e leggerezza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - La manicure del mese di gennaio: 10 idee a tema Cloud Dancer, il colore del 2026 Leggi anche: Cloud Dancer: il bianco etereo scelto da Pantone come colore del 2026 Leggi anche: Cloud Dancer: il colore Pantone del 2026 declinato sui look che indosseremo Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. È ufficiale: dicembre è il mese in cui anche le nostre unghie vogliono brillare Rosso lucido, oro scintillante, nude luminosi o dettagli glamour… qualunque sia il tuo stile, c’è una manicure perfetta per accompagnarti verso le feste. Sfoglia il carosello, scegli i - facebook.com facebook

