Le future spose hanno le idee chiare | tacco basso ma ad alto tasso di glamour

C hi ha detto che per arrivare all’altare servano tacchi da capogiro? Le tendenze bridal per l’Autunno-Inverno 20252026 riscrivono le regole del dress code nuziale: largo alle scarpe da sposa basse, connubio perfetto tra comfort ed eleganza, per chi non vuole rinunciare alla praticità anche nel grande giorno. Scarpe bicolore: come abbinare le décolleté di tendenza X Leggi anche › Speciale accessori. Le tendenze più forti in fatto di borse e scarpe per l’Autunno-Inverno 20252026 Tra ballerine flat e slingback rasoterra, le novità di stagione dimostrano che si può essere impeccabili anche senza qualche centimetro extra. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Le future spose hanno le idee chiare: tacco basso, ma ad alto tasso di glamour

