La mamma del bambino lasciato a piedi sotto la neve | Perdono l'autista se è sincero

La mamma del bambino lasciato a piedi sotto la neve dice di essere disposta a perdonare l’autista del bus. Maria Sole Vatalaro spiega che, se l’autista si assume le sue responsabilità e si mostra sincero, le scuse sono ben accette. La vicenda ha suscitato molte polemiche e lei si dice pronta a fare un passo avanti, anche se ancora aspetta spiegazioni chiare.

Maria Sole Vatalaro, mamma del bimbo protagonista della vicenda. "Se l'autista del bus è pronto ad assumersi le sue responsabilità, allora accetto le scuse, assolutamente. Ma deve essere sincero".🔗 Leggi su Fanpage.it

Maria Sole Vatalaro

La mamma di un bambino lasciato giù dal bus a Belluno risponde con calma alle scuse dell’autista.

La madre del bambino di 11 anni che lunedì scorso è stato fatto scendere dall’autobus si prepara a incontrare l’autista, Salvatore Russotto.

