La Luna piena della Neve in Leone raggiunge il suo picco il 1° febbraio | ecco i quattro segni zodiacali più influenzati

La Luna piena della Neve in Leone raggiunge il suo picco il 1° febbraio. Secondo gli esperti, alcuni segni zodiacali sentiranno più di altri gli effetti di questa fase lunare. Reda Wigle, sul New York Post, avverte che ci saranno cambiamenti e sorprese per alcuni di loro. È il momento di stare attenti e prepararsi a eventuali colpi di scena.

Cari lettori di FQMagazine, stiamo per addentrarci in faccende di oroscopi. E lo facciamo perché Reda Wigle sul New York Post promette scintille ad alcuni segni zodiacali. Per quale motivo? C’è la Luna Piena della Neve in Leone che raggiunge il suo picco domenica 1 febbraio 2026. Wigle fa un discreto ‘papello’ sul significato della luna piena e ci spiega che, in questo caso, “la Luna Piena sotto i riflettori del Leone coincide con il Sole che splende nell’Acquario, sovrano assolutamente fiero e segno disposto ad alienare gli altri pur di restare fedele a se stesso o di percorrere la strada etica (.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La Luna piena di febbraio, chiamata Luna della Neve, si farà vedere nel cielo italiano tra sabato 28 e domenica 1° febbraio 2026.

Questo febbraio si preannuncia ricco di spettacoli nel cielo.

