Luna Piena del Lupo il 3 gennaio 2026 a che ora vedere il primo plenilunio dell'anno e perché si chiama così

La Luna Piena del Lupo si verifica il 3 gennaio 2026 alle 11:03, segnando il primo plenilunio dell’anno. In Italia, sarà visibile dalle 17:00 circa. Questo evento prende il nome dal suo legame con le antiche tradizioni e le leggende legate ai lupi, che ne hanno ispirato il nome. Un’occasione per osservare un fenomeno naturale di particolare significato astronomico e culturale.

Alle 11:03 del 3 gennaio si verificherà la Luna Piena del Lupo, la prima del nuovo anno, che diventerà visibile nei cieli italiani a partire dalle 17:00 circa (ora di Roma). Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi lo spettacolo e quali sono gli altri fenomeni astronomici più attesi del 2026.

