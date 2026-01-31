La Luna piena di febbraio 2026 | la ‘luna di neve’ tra scienza tradizione e cielo d’inverno

La Luna piena di febbraio 2026, chiamata anche “Luna della Neve”, si farà notare nel cielo d’inverno. Sarà visibile in modo chiaro e luminoso, regalando uno spettacolo affascinante agli appassionati di astronomia e ai semplici osservatori. Questa luna piena si inserisce tra le tante che accompagnano le notti fredde di questo periodo, attirando l’attenzione di chi ama guardare il cielo e scoprire le sue meraviglie.

La Luna piena di febbraio 2026, nota tradizionalmente come “Snow Moon” (Luna della Neve), sarà uno degli appuntamenti celesti più suggestivi dell’inverno. Questo plenilunio segna anche l’ultimo della stagione invernale nell’emisfero boreale e sarà visibile nel cielo notturno con grande brillantezza. Quando e come vederla. La Luna raggiungerà la fase di massima pienezza il 1° febbraio 2026 alle 22:09 UTC (circa 23:09 ora dell’Europa centrale ) e rimarrà visibilmente piena anche nelle sere immediatamente precedenti e successive. Leggi anche: — Pedalata di Luna Piena a Roma il 1 Febbraio 2026 – Luna Piena di Neve In Italia, la luna sorgerà poco dopo il tramonto e resterà alta nel cielo per tutta la notte, creando uno spettacolo visibile ad occhio nudo o con strumenti da osservazione amatoriali.🔗 Leggi su Funweek.it

Approfondimenti su Luna Piena

Questo febbraio si preannuncia ricco di spettacoli nel cielo.

La Luna piena in Leone del 1° febbraio 2026 porta un confronto importante.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Luna Piena

Argomenti discussi: Calendario delle Lune Piene 2026: Quando sarà la prossima Luna piena?; La Luna Piena della Neve, 1° febbraio 2026, sarà un momento di svolta, soprattutto per 4 segni; Luna della neve 2026, quando vederla in Italia, significato e curiosità sulla Luna piena di febbraio; Arriva la Luna Piena in Leone il 1° febbraio 2026: l’ego viene placato dal gruppo.

Il 1° febbraio potrai ammirare la Luna Piena della neveLa Luna Piena del 1 febbraio 2026 sarà alta nel cielo domani: da che ora vederla e perché è detta anche Luna della Neve ... libero.it

Arriva la Luna piena della Neve, lo spettacolo più luminoso nel cielo di febbraioLa Luna della Neve illumina il cielo di febbraio: ecco il significato, quando vederla e i migliori punti panoramici dove ammirarla in Italia. siviaggia.it

Occhi al cielo: domani, 1° febbraio ci sarà la Luna piena della neve Sarà visibile per tutta la notte, condizioni meteo permettendo, e apparirà particolarmente luminosa. Un’occasione semplice per osservare il cielo invernale e riconoscere le principali cost - facebook.com facebook