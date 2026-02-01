La Juve fa poker a Parma bianconeri straripanti | 1-4 Bremer la doppietta che non t’aspetti

La Juventus conquista una vittoria netta a Parma, vincendo 4-1 contro i padroni di casa. I bianconeri dominano dall’inizio alla fine e trovano anche una doppietta inaspettata da Bremer. La partita si mette subito bene per la Juve, che segna due volte nel primo tempo e gestisce il risultato nel secondo, lasciando il Parma con poche possibilità di reagire. Alla fine il risultato riflette chiaramente la superiorità della squadra di Torino.

Parma, 1 febbraio 2026 – Tutto facile per la Juventus al Tardini. Il Sunday Night della 23° giornata di Serie A vede i bianconeri festeggiare nettamente contro il Parma, che si arrende 1-4. Match sostanzialmente a senso unico, con la Vecchia Signora scatenata già dalle prime battute. La frazione d'apertura va in archivio sullo 0-2 grazie ai sigilli di Bremer e McKennie (a rischio espulsione per un brutto intervento). Nella ripresa, la frittata di Cambiaso, autore di un clamoroso autogol, non scalfisce le sicurezze della squadra di mister Spalletti, che chiude il discorso ancora con Bremer e con David, salendo così a quota 45 punti in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

