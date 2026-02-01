La Giubiana accende la polemica su Canale 5 | Giusto nel 2025 bruciare una figura femminile?

La festa della Giubiana torna al centro di una polemica. La trasmissione Mattino Cinque di Canale 5 ha acceso un dibattito acceso sulla tradizione, dopo che la festa si è svolta nei giorni scorsi in vari comuni della Brianza come Renate, Seregno e Giussano. Al centro della discussione, la scena in cui si brucia una figura femminile, che alcuni considerano troppo controversa per il 2025.

La Giubiana finisce per fare parlare di sé su scala nazionale. La festa tradizionale che nei giorni scorsi si è celebrata in vari comuni della Brianza, da Renate, a Seregno, passando per Giussano, Macherio e Lissone, ieri è finita in un dibattito durante la trasmissione Mattino Cinque di Canale 5. A far parlare di sé, la Giubiana festeggiata lo scorso 29 gennaio nella vicina Cantù, comune alle porte della Brianza. Come riporta QuiComo, durante la puntata di Mattino Cinque condotta da Francesco Vecchi andata in onda su Canale 5, la manifestazione è stata messa al centro del dibattito con la domanda se era giusto, nel 2025, continuare a bruciare una figura femminile alla luce dei tanti casi di femminicidio e violenza sulle donne.🔗 Leggi su Monzatoday.it

La Giubiana di Cantù finisce in tv, trasmessa su Canale 5 durante Mattino Cinque.

A Giussano, in Brianza, si celebra la tradizione della Giubiana, una figura simbolica rappresentata da un fantoccio vestito di stracci e abiti vecchi, che viene bruciato durante i falò.

