Il capitano si sposa. Matteo e Vian hanno deciso di mettere la testa a posto e hanno condiviso il loro momento speciale sui social. La foto mostra lui con la testa appoggiata su quella di lei, sorridente e felice. La coppia ha scelto di annunciare il matrimonio attraverso Instagram, lasciando tutti a bocca aperta. Ora si preparano a iniziare una nuova avventura insieme.

L’annuncio è arrivato via social, con una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram. La testa di lui appoggiata a quella di lei, il bel volto della ragazza sorridente. La scritta "Sì. sempre", la mano della ragazza che esibisce un anello. E la spiegazione romantica: "La leggenda narra che un giorno un uomo innamorato chiese alla ragazza dei suoi sogni di sposarlo, e LEI RISPONDEVA DI Sì". Sembra davvero una favola quella di Matteo Pessina, 28 anni, centrocampista e capitano del Monza, e della sua compagna Vian Rasool, 29 anni. Matteo Pessina è un “figlio“ di Monza. Solida famiglia alle spalle, il papà Fabio appena eletto alla presidenza dell’Ordine dei Commercialisti di Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La favola di Matteo e Vian. Il capitano adesso si sposa

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli si preparano a celebrare il loro matrimonio in un suggestivo luogo del Sud Italia.

