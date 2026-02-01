La favola di Matteo e Vian Il capitano adesso si sposa
Il capitano si sposa. Matteo e Vian hanno deciso di mettere la testa a posto e hanno condiviso il loro momento speciale sui social. La foto mostra lui con la testa appoggiata su quella di lei, sorridente e felice. La coppia ha scelto di annunciare il matrimonio attraverso Instagram, lasciando tutti a bocca aperta. Ora si preparano a iniziare una nuova avventura insieme.
L’annuncio è arrivato via social, con una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram. La testa di lui appoggiata a quella di lei, il bel volto della ragazza sorridente. La scritta "Sì. sempre", la mano della ragazza che esibisce un anello. E la spiegazione romantica: "La leggenda narra che un giorno un uomo innamorato chiese alla ragazza dei suoi sogni di sposarlo, e LEI RISPONDEVA DI Sì". Sembra davvero una favola quella di Matteo Pessina, 28 anni, centrocampista e capitano del Monza, e della sua compagna Vian Rasool, 29 anni. Matteo Pessina è un “figlio“ di Monza. Solida famiglia alle spalle, il papà Fabio appena eletto alla presidenza dell’Ordine dei Commercialisti di Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
