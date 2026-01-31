Matteo Pessina si sposa

Matteo Pessina si sposa. Il capitano del Monza ha confermato il matrimonio pubblicando un post su Instagram. Ieri sera, il calciatore ha mostrato la foto con la compagna Vian Rasool, che indossa un anello, e ha scritto semplicemente:

"Sì, sempre".. Il capitano del Monza ha annunciato il suo matrimonio pubblicando ieri sera, 30 gennaio, un post su Instagram dove era immortalato insieme alla compagna Vian Rasool che aveva al dito un anello.Chi è VianNata in Italia, Vian Rasool, 28 anni, ha studiato.🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

