Matteo Pessina si sposa

Matteo Pessina si sposa. Il capitano del Monza ha confermato il matrimonio pubblicando un post su Instagram. Ieri sera, il calciatore ha mostrato la foto con la compagna Vian Rasool, che indossa un anello, e ha scritto semplicemente:

