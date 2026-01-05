Selvaggia Lucarelli si sposa! Il luogo è da favola e nessuno se lo aspettava

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli si preparano a celebrare il loro matrimonio in un suggestivo luogo del Sud Italia. La coppia, nota nel mondo del gossip, ha scelto un contesto speciale per il loro grande giorno, confermando un momento importante della loro vita. Una decisione che ha attirato l’attenzione di molti, senza però alterare la sobrietà e la riservatezza tipiche di questo evento.

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli pronti al matrimonio. La coppia ha scelto un angolo incantato del Sud Italia per il loro grande giorno: ecco dove Due big del gossip stanno per giurarsi amore eterno. Ma non dove ti aspetti. Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli stanno per dire sì. Ma niente lustrini o copertine patinate. Il loro “sì” sarà immerso nel silenzio degli ulivi, tra i muretti a secco del Salento, lontano da tutto. Mentre ora si godono un viaggio mistico in Nepal, stanno già preparando le nozze più intime e sorprendenti dell’anno. La location? Un piccolo paese vicino a Leuca. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

