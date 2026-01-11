Serie A3 Domotek Volley scrive la storia e fa sue le Finals di Coppa Italia

La Domotek Volley Reggio Calabria si qualifica per le Finals di Coppa Italia di Serie A3, migliorando il risultato della stagione precedente. La squadra ha superato con successo il quarto di finale, consolidando il proprio percorso nella competizione nazionale. Un traguardo importante che testimonia il crescente livello di competitività del club e il lavoro svolto sul campo.

La Domotek Volley Reggio Calabria scrive la storia. Il quarto di finale della Coppa Italia Dal Monte, sorride ai reggini che migliorano il piazzamento in Coppa della passata stagione (sconfitta ai quarti contro Ortona) e ottengono la qualificazione alle Finals di Coppa Italia. La società ha. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

