La grande vittoria del Napoli contro la Roma provoca una grande reazione da parte del patron dei partenopei Aurelio De Laurentiis. Il presidente degli Azzurri esprime la propria soddisfazione dopo i tre punti pesantissimi ottenuti in casa della squadra, fino a quel momento, prima in classifica. Il gol di Neres porta i tre punti e l’elogio di ADL. Napoli, ADL esulta: “Grande gruppo guidato da un vero condottiero”. Aurelio De Laurentiis ha affidato ed espresso il proprio attaccamento e la propria felicità per la vittoria del suo Napoli ai social. Sul proprio profilo ufficiale X, infatti, il patron partenopeo ha espresso grande soddisfazione mandando un messaggio da brividi per Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, ADL esulta dopo la vittoria in casa della Roma: messaggio da brividi per Conte