L' arresto l' anno di silenzi e gli appelli | la lunga detenzione di Alberto Trentini

Alberto Trentini, cittadino veneto, fu arrestato in Venezuela il 15 novembre 2024, circa tre settimane dopo il suo arrivo. La sua detenzione ha suscitato attenzione e numerosi appelli, aprendo un dibattito sulla situazione dei cittadini stranieri nel paese e sulle condizioni di detenzione. Questa vicenda ha attraversato momenti di silenzio e attesa, evidenziando le complessità di un caso che coinvolge diritto, politica e diritti umani.

Era il 15 novembre del 2024 quando Alberto Trentini, veneto, fu arrestato in Venezuela circa 3 settimane dopo il suo arrivo nel Paese. Cooperante, Trentini lavorava per la ong Humanity & Inclusion, impegnata nell’assistenza umanitaria alle persone con disabilità. Quando è stato fermato si stava recando dalla capitale Caracas a Guasdualito. Da allora è iniziata la sua detenzione nel carcere di El Rodeo. L'accusa non è stata resa nota e sono passate diverse settimane prima che arrivassero delle notizie del cooperante. Oggi 46enne, Trentini secondo quanto riferisce l’Ispi era attivo nel settore della cooperazione da molti anni e aveva operato in Ecuador, Etiopia, Paraguay, Nepal, Grecia, Perù, Libano e Colombia, lavorando per Focsiv, Cefa, Coopi – Cooperazione internazionale, Danish Refugee Council e altre organizzazioni non governative. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'arresto, l'anno di silenzi e gli appelli: la lunga detenzione di Alberto Trentini Leggi anche: Alberto Trentini, lo sfogo della mamma a un anno dall’arresto: “Il governo si è speso troppo poco” Leggi anche: Caso Alberto Trentini, la madre: "Silenzi e contatti tardivi, per mio figlio interventi insufficienti" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. L'arresto, l'anno di silenzi e gli appelli: la lunga detenzione di Alberto Trentini - In oltre un anno solo tre telefonate alla famiglia, tra appelli delle istituzioni e una trattativa an ... ilgiornale.it

