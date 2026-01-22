bloccarono la stazione di reggio emilia la digos denuncia una ventina di manifestanti dei centri sociali

Il 22 settembre scorso, durante lo sciopero generale a sostegno della causa palestinese e della missione umanitaria della nave Flotilla, alcuni manifestanti dei centri sociali hanno occupato la stazione di Reggio Emilia. La questura ha denunciato circa venti individui coinvolti nell’episodio, che ha portato alla temporanea chiusura del servizio ferroviario. L’evento si inserisce in un quadro di manifestazioni di solidarietà e mobilitazioni di protesta.

Reggio Emilia, 22 gennaio 2026 – Una ventina di manifestanti dei centri sociali sono stati denunciati dalla questura per aver occupato la stazione lo scorso 22 settembre in occasione dello sciopero generale pro Palestina e a sostegno della missione umanitaria della nave Flotilla. A renderlo noto sono gli stessi spazi sociali tramite una nota. “Gli indagati sono esponenti dei movimenti reggiani e degli spazi sociali – fanno sapere – Sono contestati reati connessi all’interruzione del pubblico servizio ferroviario, all’ostacolo alla circolazione dei treni. La manifestazione, partecipatissima, si svolse in maniera regolare, e simbolicamente bloccò per alcuni minuti la stazione centrale in piazzale Marconi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

