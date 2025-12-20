Calciomercato Juventus | perché fu venduto Soulé Il motivo dietro alla decisione della scorsa estate

Calciomercato Juventus: per quale motivo fu venduto Soulé. Oggi l’argentino sfida il suo passato con la maglia della Roma. La sfida di questa sera tra Juventus e Roma non è solo un crocevia per la Champions, ma lo specchio di una strategia di mercato che ha cambiato il volto dei bianconeri. Sul prato dell’Allianz Stadium si ritroveranno di fronte Kenan Yildiz e Matias Soulé: due talenti cristallini, “fatti della stessa pasta”, cresciuti nella stessa serra ma sbocciati con maglie diverse. Next Gen: un trampolino troppo breve. Come analizza Gazzetta.it, la Seconda Squadra bianconera è stata fondamentale per molti, ma per loro è stata quasi superflua. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: perché fu venduto Soulé. Il motivo dietro alla decisione della scorsa estate Leggi anche: Calciomercato Juventus, la richiesta chiara di Tudor a Comolli nella scorsa estate: un centrocampista. Il preferito era lui Leggi anche: Joao Mario via dalla Juve? Perché il portoghese potrebbe lasciare i bianconeri a gennaio. Il motivo della possibile decisione del club dopo il suo arrivo in estate Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Calciomercato Genoa, Perin resta un obiettivo: nuovi contatti in arrivo con la Juventus - Calciomercato Genoa, Perin resta un obiettivo: nuovi contatti in arrivo con la Juventus Il nome di Mattia Perin torna con forza al centro delle voci di Calciomercato Genoa, alimentando un intreccio se ... calcionews24.com

Calciomercato Juve da panico, la decisione per gennaio è presa: Comolli irremovibile su come agire - Guai a volare con la fantasia, guai ad andare oltre coi sogni: a gennaio si farà quel che si può, e la Juve l’ha già chiarito internamente ed esternamente. tuttosport.com

Calciomercato Juve, anche con Spalletti in panchina la priorità Juve non cambia: la lista di Comolli - La rosa aveva delle lacune con Igor Tudor e dal giorno alla notte, naturalmente, i problemi sono rimasti gli stessi. tuttosport.com

