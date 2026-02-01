La Danimarca costruisce un’isola artificiale per affrontare il ritiro dei ghiacci in Groenlandia

La Danimarca ha dato il via a un progetto rivoluzionario: costruire un’isola artificiale nel Mar Baltico. L’obiettivo è creare una nuova piattaforma strategica per l’energia rinnovabile e rafforzare la sicurezza del paese. Un’operazione senza precedenti, pensata per affrontare il ritiro dei ghiacci in Groenlandia e rispondere alle sfide climatiche e geopolitiche di oggi.

La Danimarca ha avviato un progetto ambizioso e senza precedenti: la costruzione di un'isola artificiale nel Mar Baltico, destinata a diventare un centro strategico per l'energia rinnovabile e la sicurezza geopolitica. Il progetto, annunciato ufficialmente nel febbraio 2026, si svolge in un'area vicina all'isola di Bornholm, già punto di riferimento per l'espansione delle infrastrutture energetiche. L'obiettivo principale è creare una piattaforma stabile, indipendente dal terreno naturale, per ospitare impianti di produzione di idrogeno verde, stazioni di ricarica per navi e sistemi di stoccaggio energetico avanzati.

