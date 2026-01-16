La disputa sulla sovranità della Groenlandia coinvolge oggi Mosca e gli Stati Uniti, con il Cremlino che ribadisce come l’isola appartenga alla Danimarca. La questione, definita “insolita” e “straordinaria”, evidenzia le tensioni geopolitiche nel contesto artico, dove interessi strategici e diritti internazionali si intrecciano. Questa situazione rimane al centro del dibattito tra Europa e America, sottolineando l’importanza di una corretta interpretazione delle norme internazionali

Mosca interviene nel dibattito sulla Groenlandia tra Europa e Stati Uniti. Il Cremlino ha ribadito che l’isola artica appartiene alla Danimarca e ha definito la situazione “insolita, straordinaria”. Intanto il segretario generale della Nato, Mark Rutte, incontrerà lunedì a Bruxelles il ministro della Difesa danese Troels Lund Poulsen e la ministra degli Esteri e della Ricerca della Groenlandia Vivian Motzfeldt. A difendere l’isola in prima linea c’è il leader di Nuuk Jens-Frederik Nielsen che ha dichiarato di scegliere Copenaghen e ha rimarcato a gran voce che l’isola non sarà mai di proprietà degli Usa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Groenlandia, Mosca: “L’isola è della Danimarca. Per Trump il diritto internazionale non è una priorità” – La diretta

Trump, Groenlandia e armi USA: perché la Danimarca compra aerei militari e spacca l’Occidente

L’affondo dello zar: «Male le relazioni, ma pronti a ricostruirle». E sulla Groenlandia Mosca si dice «preoccupata». Gli Usa: «Truppe europee non incideranno sulla decisione di Trump» - facebook.com facebook

Trump liquida le truppe europee in Groenlandia: 'Non cambio idea'. Mosca alza la voce. Crosetto: 'Così è una barzelletta, coordini la Nato' #ANSA x.com