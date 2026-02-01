La danza di Svetlana Zakharova, étoile del Bolshoi, è stata cancellata al Maggio Musicale Fiorentino. La motivazione ufficiale sono state le proteste ucraine, ma molti sospettano che il vero motivo sia la sua vicinanza al governo di Mosca. La ballerina avrebbe dovuto esibirsi con il marito Vadim Repin, ma l’evento è stato improvvisamente annullato. La decisione ha suscitato molte polemiche tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Svetlana Zakharova, stella del Bolshoi, super-partner alla Scala di Roberto Bolle, non ha tenuto il previsto recital con il marito violinista Vadim Repin al Maggio Musicale Fiorentino la scorsa settimana: annullato per le proteste ucraine, vista la sua vicinanza al potere putiniano. L’anno scorso, per le stesse ragioni, si annullò il concerto diretto da Valery Gergiev, alla testa sia del Bolshoi di Mosca sia del Marinsky di Pietroburgo, alla Reggia di Caserta. Di Sergej Polunin, il competitor di Bolle in Italia, si è persa la traccia, veleggiando lui verso la Serbia, gli Emirati e l’amata India. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La cultura è senza confini: "Quel ponte con la Russia tagliato solo per paura"

