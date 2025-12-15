Mattarella | La Russia vuole definire i confini con la forza inammissibile
Il presidente Mattarella condanna fermamente le azioni della Russia, sottolineando come l'aggressione all'Ucraina rappresenti una minaccia inaccettabile per la stabilità europea. Nonostante gli sforzi diplomatici, la Russia sembra voler imporre i propri confini con la forza, perseguendo un obiettivo in contrasto con i principi di sovranità e pace.
"Permane l'aggressione russa ai danni dell'Ucraina, con vittime e immani distruzioni, e con l'aberrante intendimento, malgrado gli sforzi negoziali in atto, di infrangere il principio del rifiuto di ridefinire con la forza gli equilibri e i confini in Europa. Azione ritenuta irresponsabile e inammissibile già oltre cinquanta anni addietro nella Conferenza di Helsinki sulla Cooperazione e Sicurezza nel continente". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla XVIII Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d'Italia. Iltempo.it
Guerra Ucraina, Mattarella: “Cultura chiamata a giocare ruolo nella costruzione della pace”
Mattarella: “La Russia vuole ridefinire con la forza i confini dell’Europa” - Il capo dello Stato alla Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d'Italia nel mondo: “Inediti centri opachi di potere disinformano” ... repubblica.it
Conflitti e sicurezza, Tajani: "L'Ue è a un punto di svolta" | Mattarella: "Mosca vuole definire i confini con la forza, inammissibile" - Il vicepremier Antonio Tajani lo afferma chiarendo che "è arrivato il momento di ... msn.com
Tg La7. . Mattarella: “Non può evocare la pace chi ha provocato la guerra” https://tg.la7.it/politica/mattarella-pace-russia-ucraina-gaza-12-12-2025-249239 - facebook.com facebook
Mattarella con Kiev: «Italia e Ue difendano l’integrità ucraina» Critica la Russia: «Chi evoca la pace non può pretendere di imporre condizioni. Non è accettabile un mondo con pochi predestinati seduti al banchetto e molti altri destinati a sperare di ricavarne s x.com