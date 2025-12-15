Mattarella | La Russia vuole definire i confini con la forza inammissibile

Il presidente Mattarella condanna fermamente le azioni della Russia, sottolineando come l'aggressione all'Ucraina rappresenti una minaccia inaccettabile per la stabilità europea. Nonostante gli sforzi diplomatici, la Russia sembra voler imporre i propri confini con la forza, perseguendo un obiettivo in contrasto con i principi di sovranità e pace.

"Permane l'aggressione russa ai danni dell'Ucraina, con vittime e immani distruzioni, e con l'aberrante intendimento, malgrado gli sforzi negoziali in atto, di infrangere il principio del rifiuto di ridefinire con la forza gli equilibri e i confini in Europa. Azione ritenuta irresponsabile e inammissibile già oltre cinquanta anni addietro nella Conferenza di Helsinki sulla Cooperazione e Sicurezza nel continente". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla XVIII Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d'Italia. Iltempo.it

