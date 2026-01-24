Con il ponte senza sosta solo vantaggi per la città

Dal 19 gennaio, a Mercato Saraceno, il nuovo piano della sosta su via Marconi ha reso possibile la rimozione dei veicoli grazie all'installazione dei dissuasori. Questa modifica, conosciuta come il “ponte della sosta”, collega via Marconi alla strada verso Paderno, offrendo vantaggi per la città. La misura mira a migliorare la viabilità e la qualità dell’ambiente urbano, favorendo una gestione più efficiente degli spazi di sosta.

Il ’ponte della sosta’, quello su via Marconi che a Mercato Saraceno conduce alla strada verso Paderno è stato liberato dalle auto con l’installazione dei dissuasori con l’entrata in vigore dal 19 gennaio a Mercato Saraceno del nuovo piano della sosta. Non è stata un’operazione indolore. Qualche malumore serpeggia in città e sui social tra cittadini, commercianti e pubblici esercenti, per i quali la sosta agevole è un tassello strategico per lla fruizione del paese e del suo centro storico dove si concentrano bar, ristoranti e attività commerciali al dettaglio della rete distributiva. "Il provvedimento – spiega la sindaca Monica Rossi al terzo mandato– è finalizzato a rendere più sicura la circolazione dei pedoni, migliorare la viabilità e favorire l’utilizzo del nuovo parcheggio di viale Marconi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

