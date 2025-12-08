Nuova attività a Papigno Simone del Monte realizza il suo sogno tornando alle origini | Cibo come quello di una volta
Una nuova attività nella frazione di Papigno nel comune di Terni, che vede la luce con l’inaugurazione oggi, lunedì 8 dicembre. A puntarci è il 38enne Simone Del Monte che racconta: “Da tanti anni lavoro nelle cucine come cuoco e chef. Dopo molto tempo passato fuori dall’Italia ho deciso di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
