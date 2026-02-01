Il papa ha rivolto un appello agli aspiranti operatori umanitari, definendo l’aborto un

Il pontefice, parlando agli aspiranti operatori umanitari, cita il grande insegnamento di Madre Teresa: «Chi esclude dalla vita un nascituro non può servire un popolo». Nel 2025 record di soppressioni. Papa Leone XIV è tornato ieri a parlare di aborto e lo ha fatto con un linguaggio straordinariamente forte e aggressivo che non si sentiva forse dai tempi di Giovanni Paolo II (1978-2005). Il pontefice polacco infatti - detto per antonomasia il «Papa della vita» - per quasi 27 anni lottò contro il trionfo della «cultura della morte», come lo stesso Wojtyla la ribattezzò, per toglierle l’ipocrita maschera di «progresso» con cui la velavano i suoi apologeti ( Evangelium vitae, 1995, n. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La crociata politica di papa Leone: «L’aborto è un distruttore di pace»

Il Papa torna a parlare di aborto e lo fa in modo diretto, senza troppi giri di parole.

Papa Leone XIV si scaglia contro l’aborto durante un discorso pubblico.

