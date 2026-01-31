Papa Leone | Il più grande distruttore della pace è l' aborto

Il Papa torna a parlare di aborto e lo fa in modo diretto, senza troppi giri di parole. Durante un discorso pubblico, ha detto che l’aborto è il più grande distruttore della pace e ha sottolineato che nessuna politica può essere giusta se esclude dalla vita chi sta per nascere. Leone ha usato parole chiare, mettendo in evidenza il suo punto di vista senza troppi fronzoli. La sua posizione suscita già reazioni nel mondo politico e sociale italiano.

"La pace è anzitutto dono", "a tal fine vi invito a riflettere sul fatto che non ci sarà pace senza porre fine alla guerra che l'umanità fa a se stessa quando scarta chi è debole, quando esclude chi è povero, quando resta indifferente davanti al profugo e all'oppresso. Solo chi ha cura dei più piccoli può fare cose davvero grandi. Madre Teresa di Calcutta, santa degli ultimi e premio Nobel per la pace, affermava a riguardo che il più grande distruttore della pace è l'aborto", ha detto papa Leone ricevendo in udienza i partecipanti al convegno One Humanity, One Planet. "La sua voce rimane profetica: nessuna politica può infatti porsi a servizio dei popoli se esclude dalla vita coloro che stanno per venire al mondo, se non soccorre chi è nell'indigenza materiale e spirituale". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Papa Leone: "Il più grande distruttore della pace è l'aborto" Approfondimenti su Papa Leone Papa Leone XIV: "Deplorevole usare le risorse pubbliche per l'aborto" Papa Leone XIV ha espresso forte disapprovazione riguardo all'utilizzo di risorse pubbliche per finanziare l'aborto. Papa Leone: lavorare per una diplomazia della pace Il Papa ha incontrato il corpo diplomatico presso la Santa Sede, sottolineando l'importanza di promuovere una diplomazia della pace.

