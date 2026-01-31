Papa Leone cita Madre Teresa e condanna l’aborto | È il più grande distruttore della pace

Papa Leone XIV si scaglia contro l’aborto durante un discorso pubblico. Lo definisce il più grande distruttore della pace e richiama le parole di Madre Teresa di Calcutta, che ha sempre difeso i più deboli. Il pontefice invita a rispettare la vita fin dal suo inizio, sottolineando che l’aborto mina la pace e la convivenza tra le persone. La Chiesa torna a parlare forte sulla questione, facendo appello alla coscienza di tutti.

Papa Leone XIV lancia l’anatema contro l’aborto. Lo definisce il distruttore della pace, citando Madre Teresa di Calcutta, la santa albanese dei poveri. E ribadendo una posizione di assoluta intransigenza della Chiesa contro le interruzioni volontarie della gravidanza. Le parole di Prevost. «Non ci sarà pace senza porre fine alla guerra che l’umanità fa a sé stessa quando scarta chi è debole, quando esclude chi è povero, quando resta indifferente davanti al profugo e all’oppresso. Solo chi ha cura dei più piccoli può fare cose davvero grandi. Madre Teresa di Calcutta, santa degli ultimi e premio Nobel per la pace, affermava a riguardo che “il più grande distruttore della pace è l’ aborto”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

