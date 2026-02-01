Alcaraz completa il Career Grand Slam | da Perry a Djokovic tutti quelli che ci sono riusciti

Carlos Alcaraz ha raggiunto un traguardo che pochi nel tennis sono riusciti a conquistare. Dopo aver vinto i quattro Slam nel corso della sua carriera, si unisce a un élite di soli nove campioni. L’impresa dimostra quanto il giovane spagnolo sia cresciuto in pochi anni e quanto sia forte la sua determinazione di lasciare un segno indelebile nel tennis mondiale.

Carlos Alcaraz è appena entrato a far parte di un club esclusivo, quello dei campionissimo che hanno vinto almeno una volta in carriera tutti e quattro i tornei dello Slam. Dopo i trionfi agli Us Open (2022, 2025), a Wimbledon (2023, 2024) e al Roland Garros (2024, 2025), in questo inizio di 2026 è arrivato anche la vittoria in Australia nella finale contro Djokovic, dove, prima di oggi non era mai riuscito a superare i quarti di finale. Con i suoi 22 anni e 272 giorni, lo spagnolo è il più giovane della storia ad essere riuscito in questa impresa. Il primo è ovviamente Fred Perry: il baronetto inglese - la cui statua, posta di fronte al Centrale di Wimbledon, è spesso omaggiata dai vincitori - ha centrato l'impresa tra il 1933 e il 1935. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

