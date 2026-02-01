La Civitanovese darà battaglia a Urbania
La Civitanovese si prepara alla sfida contro Urbania, con la testa già rivolta al campo. Dopo aver chiuso il mercato, i giocatori sanno che non possono più perdere tempo e devono concentrarsi sulla partita. La squadra si allena duramente, consapevole dell’importanza di portare a casa i tre punti e di non lasciare spazio a errori. La tensione cresce, e i tifosi aspettano con ansia l’inizio del match.
Si chiude il sipario sul calciomercato, pensieri che vanno esclusivamente al campo dove la Civitanovese non può sbagliare. La squadra rossoblù fa visita all’ Urbania al termine di una settimana movimentata, segnata da quattro colpi tra cui il bomber Matteo Ardemagni che ieri ha svolto il primo allenamento al Polisportivo: "Deve solo riacquistare il ritmo partita – chiarisce il tecnico Marinelli – perché ultimamente ha giocato poco. Ma non ha avuto intoppi muscolari e ho visto che sta bene. Mendes è arrivato ieri sera dunque non è ancora disponibile, mentre lo sono Pensalfini e Sciarra". Marinelli prosegue: "Ci sono squadre strutturate che hanno confermato il blocco, ma sono in difficoltà. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Benvenuto Alexis Mendes! La Civitanovese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Alexis Mendes, centrocampista. Giocatore dinamico e moderno, Mendes è un centrocampista che abbina ottime doti tecniche ed atletiche, capace di dare - facebook.com facebook
