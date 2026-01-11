I cremisi dopo la sconfitta alla finale di coppa Italia Il Tolentino darà una bella risposta a Urbania

Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia, il Tolentino si prepara a riprendere il campionato con determinazione. Paolo Passarini, allenatore della squadra, ha dichiarato che Urbania rappresenta un’occasione per dare una risposta positiva e ripartire con slancio nella seconda fase della stagione. La squadra è concentrata e pronta a affrontare la sfida, con l’obiettivo di migliorare il rendimento e consolidare la propria posizione in classifica.

"Ripartiamo da Urbania per iniziare al meglio la seconda parte di campionato". Paolo Passarini. tecnico del Tolentino. in vista dell'insidiosa trasferta che attende i cremisi oggi alle 14.30. Il Tolentino torna in campo con grande voglia di rivalsa, qualche giorno dopo la bruciante sconfitta di Coppa. "Andremo a giocarcela – aggiunge – con la consapevolezza che la finale di Coppa ci ha lasciato, per larghi tratti abbiamo messo alle corde una corazzata come il K Sport e questo ci deve rafforzare in vista del futuro". Il Tolentino dovrà sfatare il tabù casalingo dei durantini, ancora imbattuti tra le mura amiche, dove ha collezionato cinque vittorie e due pareggi.

