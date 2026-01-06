Urbania abbraccia la Befana.

Urbania si prepara a celebrare la 29ª Festa nazionale della Befana, con un risveglio imbiancato dalla neve che ha coinvolto anche il secondo giorno della manifestazione. Nonostante le condizioni atmosferiche, tutti gli eventi sono stati confermati, inclusa la tradizionale sfilata della calza, lunga oltre 70 metri. Un’occasione per vivere questa tradizione in un’atmosfera suggestiva, mantenendo alta l’attesa e il senso di comunità.

Risveglio imbiancato per la 29^ Festa nazionale della Befana di Urbania, che ha avuto un secondo giorno caratterizzato dalla neve, ma con tutti gli eventi confermati, compresa, stavolta, la sfilata della calza da record lunga oltre 70 metri. Una conferma derivata dallo spostamento al coperto della maggior parte delle iniziative, seppur vari gruppi di befane, sia di mattina, sia di pomeriggio, abbiano girato per il centro città intrattenendo i tanti presenti. A proposito di presenze: se il primo giorno si era aperto con circa un migliaio di visitatori, numero condizionato dal maltempo ma comunque buono, viste le condizioni meteo, di lunedì la folla è cresciuta e si sono cominciate a vedere le prime file agli ingressi della casa e dell’ufficio della Befana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

