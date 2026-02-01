La Borghetti Bugaron Band ora spopola anche su You Tube

La Borghetti Bugaron Band torna sotto i riflettori grazie a YouTube. Dopo oltre trent’anni, il docufilm sulla formazione musicale fanese, realizzato nel 2018 da Nicola Nicoletti, è stato pubblicato di nuovo sulla piattaforma di video sharing proprio agli ultimi giorni del 2025. Il film ripropone le immagini e i ricordi di un gruppo che ha lasciato il segno nella scena locale. Ora, con questa mossa, i fan e gli appassionati possono riscoprire la storia della band e ascoltare di nuovo le loro canzoni.

di Sandro Franceschetti Sta spopolando su YouTube No sin acsì: trent’anni di Borghetti Bugaron Band, il docufilm sulla formazione musicale fanese realizzato nel 2018 da Nicola Nicoletti e uscito a sorpresa sulla nota piattaforma negli ultimissimi giorni del 2025. Presentato in occasione del trentennale della band alla Rocca Malatestiana davanti a un pubblico di oltre mille persone, uscì originariamente in formato Dvd all’interno del cofanetto dell’album Scampui senza che sia mai seguita una pubblicazione web. Fino a Natale, quando Nicola Gaggi e soci hanno deciso che era il momento di compiere il grande passo, come una sorta di strenna natalizia per i tanti fan e amici della dei Bugaron. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Borghetti Bugaron Band ora spopola anche su You Tube Approfondimenti su Borghetti Bugaron Band Caso Corona-Signorini, inchiesta della Procura anche su Google. E ora i pm ipotizzano anche la ricettazione La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta sulla vicenda tra Alfonso Signorini e Fabrizio Corona. Su Whatsapp spopola la «truffa della ballerina» Negli ultimi tempi, si parla sempre più della cosiddetta «truffa della ballerina» su WhatsApp. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. No sin acsì: trent’anni di Borghetti Bugaron Band - Il docufilm Ultime notizie su Borghetti Bugaron Band Argomenti discussi: La Borghetti Bugaron Band ora spopola anche su You Tube; La storia musicale e di amicizia della Borghetti Bugaron Band il 6 febbraio su FanoTV con il docufilm di Nicola Nicoletti; Chiude al traffico per tre settimane un tratto di Strada Montefeltro; Sabato 31 gennaio AMAT porta in scena Cristaina Capotondi con La vittoria è la balia dei vinti al Teatro Comunale di Porto San Giorgio. La Borghetti Bugaron Band ora spopola anche su You TubeIl docufilm sulla formazione musicale fanese, girato nel 2018, è ora diffuso gratis sulla piattaforma. La formazione sarà di nuovo protagonista al Carnevale di Fano con il suo celebre Avanti e indré ... ilrestodelcarlino.it La longevità della Borghetti Bugaron BandLa longevità della Borghetti Bugaron Band Trentasei anni di longevità per la Borghetti Bugaron Band, formazione musicale che canta in dialetto fanese. Da uno scherzo di un'estate, un viaggio che punta ... rainews.it Borghetti Bugaron Band, trent’anni di musica fanese - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.