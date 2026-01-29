Caso Corona-Signorini inchiesta della Procura anche su Google E ora i pm ipotizzano anche la ricettazione

La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta sulla vicenda tra Alfonso Signorini e Fabrizio Corona. Dopo la denuncia presentata dagli avvocati di Signorini, i magistrati stanno valutando anche il reato di ricettazione, oltre a quello di diffamazione aggravata. Nei prossimi giorni, gli investigatori potrebbero approfondire anche le ricerche su Google per capire meglio cosa abbia portato a questa indagine.

Nel fascicolo aperto dalla Procura di Milano dopo la denuncia presentata dai legali di Alfonso Signorini viene ipotizzato anche il reato di ricettazione, oltre a quello di diffamazione aggravata. L'indagine non riguarda solo Fabrizio Corona, autore dei contenuti pubblicati sul canale web Falsissimo, ma coinvolge anche i responsabili di Google Italia e Google Ireland, la sede europea del gruppo che controlla YouTube, piattaforma sulla quale sono state caricate le puntate contestate. La Procura — che ha aperto più filoni sull'asse Corona-Signorini sulla base delle querele presentate dagli avvocati Domenico Aiello e Daniela Missaglia — contesta a Corona la diffamazione per gli attacchi rivolti nei video ad Alfonso Signorini.

