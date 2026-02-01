La Blu Basket batte Rieti davanti al pubblico della ChorusLife Arena | Giocare qui ha un altro sapore

La Blu Basket di Bergamo conquista una vittoria davanti al suo pubblico, battendo Rieti 65-50 davanti a oltre duemila spettatori alla ChorusLife Arena. I tifosi hanno riempito gli spalti, dando energia alla squadra di coach Ramagli, che ha saputo sfruttare il calore del proprio campo. La partita si è giocata intensamente, con Bergamo che ha controllato il gioco dall’inizio alla fine, regalando ai presenti una vittoria importante.

Bergamo. La Blu Basket chiama e Bergamo risponde presente. In una ChorusLife Arena con oltre duemila presenze sugli spalti, la sqaudra di coach Ramagli sfrutta il fattore campo e batte la RSR Sebastiani Rieti per 65-50. Una partita controllata, condotta per oltre 35 minuti da Bergamo, finita sotto solo nel terzo periodo, con Rieti avanti 43-46, ma per il resto sempre in vantaggio dopo aver anche tentato la fuga nel secondo periodo sul 23-14. La gara si decide però nell’ultimo quarto con Bergamo che sigilla la difesa, concede a Rieti appena 4 punti, trova importanti canestri da fuori e da sotto e riesce a scavare un break che consente di affrontare gli ultimi cinque minuti con un vantaggio in doppia cifra, gestendo il finale il controllo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Domenica 1 febbraio alle 18, la Blu Basket torna alla ChorusLife Arena di Bergamo.

Domenica 1 febbraio alle 18, la Blu Basket torna alla ChorusLife Arena di Bergamo.

