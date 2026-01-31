Blu Basket di nuovo a ChorusLife centinaia di biglietti distribuiti gratuitamente per riempire l’Arena

Domenica 1 febbraio alle 18, la Blu Basket torna alla ChorusLife Arena di Bergamo. La società, di proprietà di Stefano Mascio, ha deciso di distribuire gratuitamente centinaia di biglietti per riempire l’impianto e attirare più tifosi possibile. È il terzo incontro stagionale della squadra in città, dopo oltre tre mesi dal primo passaggio. La partita contro Rieti promette di essere un momento importante per la squadra e i suoi sostenitori.

Bergamo. Tre mesi e mezzo dopo il primo passaggio in città, la Blu Basket Bergamo torna alla ChorusLife Arena p er sfidare Rieti nel match di domenica 1 febbraio alle 18, terzo match della società di proprietà di Stefano Mascio che ha messo radici principalmente alla OpiQuad Arena di Monza. La partita arriva al termine di una settimana non semplice, visto che dopo le dimissioni di Stefano Mascio da presidente e di Michele Morselli dal consiglio di amministrazione, erano inizialmente arrivate anche quelle di Riccardo Baruffi, vice-presidente e poi anche presiente ad interim, incarico che alla fine ha deciso di mantenere dopo alcune turbolenze che sembravano aver messo a rischio anche la partita.

