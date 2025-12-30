La Blu Basket torna a Bergamo | sfida a Rieti il primo febbraio all’Arena

La Blu Basket torna a Bergamo, affrontando Rieti il primo febbraio all’Arena. Dopo tre mesi e mezzo dalla doppia sfida contro Urania Milano e Pesaro, con un bilancio di una vittoria e una sconfitta, la squadra si prepara a una nuova partita in trasferta. Un’occasione per continuare il percorso di crescita e consolidare la posizione in classifica, in un match importante per entrambe le squadre.

A distanza di tre mesi e mezzo dalla doppia sfida in tre giorni contro l’Urania Milano e con Pesaro, con bilancio di una vittoria e una sconfitta, l a Blu Basket torna nella città di cui porta il nome, Bergamo. È stato ufficializzato anche dalla LNP che la sede della partita contro la Sebastiani Rieti in programma il primo febbraio 2026 alle 18 sarà la ChorusLife Arena. Si tratta del terzo match del pacchetto di gare concordato la scorsa estate con il principale (nonché unico, allo stato attuale delle cose) palazzetto cittadino adatto ad accogliere eventi sportivi professionistici di livello. Nelle prime due partite la media degli spettatori si era attestata intorno ai 2mila. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

