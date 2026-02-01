Kristen Stewart | Non posso più lavorare liberamente negli USA vorrei imporre film fatti in Europa

Kristen Stewart ha annunciato di voler lasciare gli Stati Uniti. La attrice spiega che non riesce più a lavorare liberamente nel suo paese e ora mira a realizzare film in Europa, dove si sente più libera di esprimersi. La sua decisione segna un cambiamento importante nella sua carriera e potrebbe influenzare il modo in cui Hollywood affronta i suoi attori.

Kristen Stewart sta riscrivendo le coordinate della sua carriera, cercando fuori Hollywood quella libertà creativa che, secondo lei, oggi negli Stati Uniti è sempre più difficile da praticare. Kristen Stewart spiega perché oggi fatica a lavorare negli Stati Uniti e guarda all'Europa come spazio creativo privilegiato. Tra politica, libertà artistica e regia, l'attrice-regista ridefinisce il suo rapporto con Hollywood e il pubblico americano. L'America come limite creativo Nel corso di una recente intervista al The Times, l'attrice e regista Kristen Stewart ha parlato senza filtri del suo rapporto sempre più complesso con il sistema produttivo statunitense. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Kristen Stewart esprime il desiderio di lavorare in Europa e di portare il suo talento oltre i confini degli Stati Uniti, motivata da motivi personali e professionali.

