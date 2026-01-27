Kristen Stewart | Vorrei fare film in Europa e poi cacciarli in gola al popolo americano

Kristen Stewart esprime il desiderio di lavorare in Europa e di portare il suo talento oltre i confini degli Stati Uniti, motivata da motivi personali e professionali. L’attrice e regista italiana riflette sulle possibili opportunità di una carriera internazionale, considerando anche le dinamiche politiche americane come spunto per nuove scelte artistiche. Un’eventuale transizione che potrebbe influenzare il suo percorso nel mondo del cinema.

L'attrice e regista sta pensando di seguire l'esempio di altre star e lasciare gli USA per non assistere allo sfacelo della Presidenza Trump. Kristen Stewart potrebbe aggiungersi alla schiera di star che hanno abbandonato gli USA dopo l'elezione di Donald Trump. L'attrice e regista ha rivelato al Times of London che la situazione sta precipitando rapidament e questo potrebbe spingerla a un trascolo all'estero. "La realtà sta crollando completamente sotto Trump. Dovremmo prendere esempio e crearci da soli la realtà in cui vogliamo vivere" ha spiegato. Alla domanda se resterà negli Stati Uniti mentre Trump continua a guidare il Paese, la candidata all'Oscar ha risposto: "Probabilmente no. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

