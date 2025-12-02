Kristen Stewart al lavoro sul secondo film da regista | Sarà molto più leggero del primo
Dopo il debutto con The Chronology of Water, l'attrice ora regista ha già la mente proiettata alla sua prossima fatica che a detta sua avrà un'atmosfera meno "pesante" del suo esordio Kristen Stewart ha fatto il suo debutto dietro la macchina da presa con The Chronology of Water, che dopo il debutto a Cannes ha ottenuto recensioni positive ed è stato recentemente acquistato dalla casa di produzione indipendente The Forge. Tuttavia, Stewart ha dichiarato a IndieWire che sta già pianificando di girare il suo secondo film nei "prossimi due mesi". Non sono stati rivelati né il titolo né i dettagli della trama, ma è in programma una sessione di riprese a Los Angeles. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Scopri altri approfondimenti
Alle 21.20 "Charlie’s Angels" di e con Elizabeth Banks, Kristen Stewart, Naomi Scott, Patrick Stewart, Ella Balinska | Gli Angeli Sabina e Jane, agenti brillanti al servizio di Charlie, hanno una missione: proteggere Elena, creatrice di una pericolosa tecnologia al Vai su X
Alle 21.20 "Charlie’s Angels" di e con Elizabeth Banks, Kristen Stewart, Naomi Scott, Patrick Stewart, Ella Balinska | L’agenzia Townsend, guidata dall’enigmatico Charlie, è da sempre un punto di riferimento per sicurezza e indagini d’élite. Oggi la sua rete si e - facebook.com Vai su Facebook
Kristen Stewart: «Tutti possiamo riscrivere la nostra storia» - Non è stato facile trovare la propria strada e i finanziamenti, ma ora Kristen Stewart debutta alla regia con un film femminista (che richiede però il coinvolgimento degli uomini) e manda un messaggio ... Da vanityfair.it