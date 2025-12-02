Dopo il debutto con The Chronology of Water, l'attrice ora regista ha già la mente proiettata alla sua prossima fatica che a detta sua avrà un'atmosfera meno "pesante" del suo esordio Kristen Stewart ha fatto il suo debutto dietro la macchina da presa con The Chronology of Water, che dopo il debutto a Cannes ha ottenuto recensioni positive ed è stato recentemente acquistato dalla casa di produzione indipendente The Forge. Tuttavia, Stewart ha dichiarato a IndieWire che sta già pianificando di girare il suo secondo film nei "prossimi due mesi". Non sono stati rivelati né il titolo né i dettagli della trama, ma è in programma una sessione di riprese a Los Angeles. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Kristen Stewart al lavoro sul secondo film da regista: "Sarà molto più leggero del primo"