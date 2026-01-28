Kolo Muani alla Juventus il francese potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore | la mossa di Comolli e il ruolo del Tottenham
La Juventus lavora per portare Kolo Muani in Italia. Il nome del francese resta in cima alla lista di Comolli, e nelle prossime ore potrebbe arrivare una svolta concreta. Intanto, il Tottenham tiene gli occhi sul giocatore, ma i bianconeri fanno pressing per chiudere l’affare.
Kolo Muani alla Juventus: il nome del francese resta nella lista di Comolli. Si ragiona sul prestito secco e le prossime ore sono decisive. La dirigenza bianconera non ha mai nascosto il proprio interesse e, in queste ore, sta accelerando per riportare Kolo Muani alla Juventus. L’operazione, che sembrava complessa a causa del coinvolgimento di tre diversi club, sta trovando terreno fertile grazie alla ferma volontà del giocatore e alla flessibilità mostrata dal club proprietario del cartellino, ossia il PSG. Non è un mistero che l’attaccante classe 1998 abbia lasciato un pezzo di cuore in Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
