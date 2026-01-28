La Juventus lavora per portare Kolo Muani in Italia. Il nome del francese resta in cima alla lista di Comolli, e nelle prossime ore potrebbe arrivare una svolta concreta. Intanto, il Tottenham tiene gli occhi sul giocatore, ma i bianconeri fanno pressing per chiudere l’affare.

Kolo Muani alla Juventus: il nome del francese resta nella lista di Comolli. Si ragiona sul prestito secco e le prossime ore sono decisive. La dirigenza bianconera non ha mai nascosto il proprio interesse e, in queste ore, sta accelerando per riportare Kolo Muani alla Juventus. L’operazione, che sembrava complessa a causa del coinvolgimento di tre diversi club, sta trovando terreno fertile grazie alla ferma volontà del giocatore e alla flessibilità mostrata dal club proprietario del cartellino, ossia il PSG. Non è un mistero che l’attaccante classe 1998 abbia lasciato un pezzo di cuore in Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani alla Juventus, il francese potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore: la mossa di Comolli e il ruolo del Tottenham

Approfondimenti su Kolo Muani Juventus

La Juventus si trova nel mezzo di un vero e proprio thriller di mercato.

La possibile trattativa per il ritorno di Kolo Muani alla Juventus coinvolge diversi fattori.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Colpo Kolo Muani alla Juve Ecco cosa sta succedendo!

Ultime notizie su Kolo Muani Juventus

Argomenti discussi: Juve, c'è l'ipotesi di un ritorno per l'attacco; Kolo Muani obiettivo della Juventus a gennaio? La rottura estiva col PSG e come sta andando al Tottenham; Kolo Muani chiama la Juve, il Psg fa muro. La lista della Signora, ci sono anche Beto e Biereth; Juve-Kolo Muani, ritorno di fiamma? No del Tottenham (e del PSG): il retroscena.

Romano: Apertura di Kolo Muani alla Juventus. Ai bianconeri verranno proposti altri attaccantiFabrizio Romano, tramite il suo canale YouTube, ha parlato della trattativa tra la Juventus e Randal Kolo Muani: E poi c'è la Juventus, la Juventus di cui dobbiamo continuare ... tuttojuve.com

Sky Sport | Juventus, non solo Kolo Muani: pressing per Norton-Cuffy!Norton Cuffy alla Juventus - Nuovo obiettivo per il calciomercato della Juventus oltre a Kolo Muani: affondo col Genoa per Norton-Cuffy! fantamaster.it

La @juventusfc ci crede per Kolo Muani: l’ostacolo più grande è il Tottenham. Se dovesse concretizzarsi l’operazione, i bianconeri proporrebbero la formula del prestito secco, come nella scorsa stagione @SkySport x.com

Calciomercato Juve LIVE: novità importanti su Kolo Muani. Spunta l’ipotesi Zirkzee facebook