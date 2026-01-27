Kolo Muani Juventus il giocatore ha aperto alla possibilità di ritornare in bianconero | la posizione del Tottenham e cosa manca per la fumata bianca

Kolo Muani ha espresso apertura a un possibile ritorno alla Juventus. La squadra bianconera continua a monitorare la situazione, mentre il Tottenham si prepara a valutare le eventuali offerte. La trattativa resta in fase embrionale, con alcuni aspetti ancora da definire prima di arrivare a una conclusione positiva.

Il mercato invernale della Vecchia Signora entra in una fase di fibrillazione totale, con un nome che svetta su tutti gli altri nelle cronache sportive: Randal Kolo Muani. Durante un recente Q&A dedicato alle trattative più calde, i massimi esperti Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno fatto il punto della situazione, svelando retroscena fondamentali. Secondo quanto riferito dai giornalisti, il club bianconero sta premendo sull'acceleratore per assicurarsi le prestazioni dell'attaccante francese.

