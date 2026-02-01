Iran Khamenei | Qualsiasi attacco Usa scatenerà guerra regionale

Il leader supremo dell’Iran, Ali Khamenei, ha avvertito gli Stati Uniti: qualsiasi attacco contro il suo paese potrebbe portare a una guerra su vasta scala in Medio Oriente. Khamenei ha detto che l’Iran non resterà a guardare e si difenderà con tutte le sue forze, mettendo in guardia Washington dal tentare azioni militari. La tensione tra Teheran e gli Stati Uniti resta alta, e ora più che mai la regione rischia di precipitare in un conflitto più ampio.

