Caso Epstein dem della Camera chiamano ex Principe Andrea a testimoniare su suoi rapporti di amicizia col finanziere - il DOCUMENTO del Congresso Usa
L'ex principe Andrea è stato convocato dalla commissione che si occupa dello scandalo Epstein a testimoniare come "persona informata dei fatti". Il documento, che dimostra prove inconfutabili sulla sua complicità nelle accuse di abusi sessuali e traffico di minori, chiede che Windsor dia tassativa r. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Lo ha annunciato Buckingham Palace. Il fratello del sovrano, coinvolto nel caso Epstein, dovrà lasciare Royal Lodge - facebook.com Vai su Facebook
Re Carlo III revoca il titolo di principe ad Andrea per il caso Epstein - X Vai su X
I Dem della Camera ottengono la lettera di Trump a Epstein, la Casa Bianca: "La firma non è sua" - L'album di compleanno di Epstein è stato ottenuto dalla commissione di sorveglianza, dopo l'emissione di un mandato per la consegna di documenti inviato alla residenza di Jeffrey Epstein. Segnala rainews.it
CASO EPSTEIN/ Le contromosse di Trump per non farsi condizionare dai dem (rimasti al potere) e da Israele - Trump potrebbe aver rinunciato a divulgare gli Epstein files (scontentando non poco i suoi elettori) per usare il materiale esistente a suo favore ... Si legge su ilsussidiario.net
Caso Epstein, Maxwell sentita dalla Giustizia: risposto a ogni domanda - Ghislaine Maxwell, la complice in carcere di Jeffrey Epstein, ha risposto a "ogni singola domanda" che le è stata posta durante un colloquio con un alto funzionario del Dipartimento di Giustizia. Scrive tg24.sky.it