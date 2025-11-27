Lo storico Andrew Lownie, autore di Entitled, The Rise and Fall of the House of York (edizioni William Collins), un libro sulle attività più losche di Andrea e Sarah Ferguson, ha rivelato che l’ex principe e l’ex duchessa hanno rischiato grosso. Jeffrey Epstein avrebbe pensato di far uccidere l’ex principe Andrea, 65 anni, e la sua ex moglie Sarah Ferguson, 66 anni, per paura che i due denunciassero crimini relativi al vasto scandalo sessuale per il quale era finito in carcere negli Usa. A fare queste dichiarazioni al tabloid Sun è Andrew Lownie, autore della spietata biografia ‘Entitled’ sul reprobo di casa Windsor caduto in disgrazia per il suo legame a doppio filo col faccendiere pedofilo morto suicida in prigione nel 2019. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

