Jeffrey Epstein avrebbe pensato di far uccidere l’ex principe Andrea
Lo storico Andrew Lownie, autore di Entitled, The Rise and Fall of the House of York (edizioni William Collins), un libro sulle attività più losche di Andrea e Sarah Ferguson, ha rivelato che l’ex principe e l’ex duchessa hanno rischiato grosso. Jeffrey Epstein avrebbe pensato di far uccidere l’ex principe Andrea, 65 anni, e la sua ex moglie Sarah Ferguson, 66 anni, per paura che i due denunciassero crimini relativi al vasto scandalo sessuale per il quale era finito in carcere negli Usa. A fare queste dichiarazioni al tabloid Sun è Andrew Lownie, autore della spietata biografia ‘Entitled’ sul reprobo di casa Windsor caduto in disgrazia per il suo legame a doppio filo col faccendiere pedofilo morto suicida in prigione nel 2019. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
