Kanye West annuncia il suo primo concerto in Italia il 18 luglio | quando comprare i biglietti per l'evento
Kanye West torna in Italia con un grande evento il 18 luglio 2026 alla RCF Arena di Campovolo. L’atteso concerto rappresenta un’occasione unica per i fan italiani di ascoltare dal vivo uno dei più influenti artisti del panorama musicale internazionale. Scopri subito quando e dove acquistare i biglietti per non perdere questa imperdibile serata.
