al comunale di cavriglia arriva la compagnia kterstrasse con i promessi sposi

Arezzo, 26 gennaio 2026 – Domenica 1° febbraio alle 21 e 30 si svolgerà il terzo appuntamento della stagione teatrale 2026, organizzata dal Comune, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, presso il Teatro Comunale. A calcare il palcoscenico cavrigliese sarà la compagnia KanterStrasse c on la pièce “I PROMESSI SPOSI. Providence, Providence, Providence”, con Daniele Bonaiuti, Lorenza Guerrini, Simone Martini, Alessio Martinoli (età consigliata: da 11 anni), tratta dal capolavoro di Alessandro Manzoni. KanterStrasse riscrive i Promessi Sposi come una graphic novel in bianco e nero, dove la storia principale marcia inesorabile verso un lieto fine da fiaba, ma che forse non è tale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La Compagnia KanterStrasse al Teatro Comunale di CavrigliaLa Compagnia KanterStrasse torna sul palco del Teatro Comunale di Cavriglia domenica 1° febbraio alle ore 21, per il terzo spettacolo della stagione teatrale 2026.

